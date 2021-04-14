SON DAKİKA: Gece hayatına düzenleme yolda! Alkollü satış yapan mekanlara yeni kurallar

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma kapsamında içkili eğlence yerleri ile ilgili bazı düzenlemeler getiriliyor. Yapılan çalışmanın içerdiği değişiklikler şöyle:



RUHSAT İÇİN KOLLUK ONAYI: İçkili eğlence yerlerinin ruhsatı belediyeler ve belediye sınırları dışında il özel idareleri tarafından veriliyordu. Bu sistem yine devam edecek. Ancak kolluğun görüşünün alınması da zorunlu hale getirilecek. Kolluğun onay vermemesi halinde ruhsat alınması da mümkün olmayacak.

RUHSATSIZ YER KAPATILACAK: Ruhsat almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılacak.

ÖZEL KOMİSYON: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belediye belirleyecek. Ancak içkili olanlar ile ilgili özel bir prosedür işletilecek. İçkili yerlerin faaliyet göstereceği alanlar, bunların açılış kapanış saatlerini belirlemek için illerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında ilgili mahalli idare, kollum birimleri, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan İçkili Yer Tespit Komisyonu tarafından karar verilecek.



KURALLARA UYMAYANA KATLAMALI CEZA: Kurallara uymadığı için kapatıldığı halde faaliyetlerine devam eden işyerlerine 25 bin liraya kadar para cezası verilecek.



ÇEVREYE RAHATSIZ EDİYORLAR

Düzenlemenin gerekçesinde yapılan, "İçkili yerler mevzuatı ile ağırlıklı yetki yerel yönetimlere bırakılmış olmasına rağmen uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Denetim ve yaptırım noktasındaki eksiklikler, kolluk birimlerince yapılan tespitlerin yaptırıma dönüştürülememesi, mevzuata aykırı ruhsatlandırma işlemleri, yörenin huzurunu bozacak şekilde geç saatlere kadar çalışmaya müsaade edilmesi ve içkili yer bölgelerinin tüm yerleşim alanını kapsayacak şekilde belirlenmesi öne çıkan sorun alanlarıdır" denildi.