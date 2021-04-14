SON DAKİKA: Marmara Denizi'nin dibinde çok büyük tehlike! Görülmemiş seviyede...

Marmara Denizi'nde yaklaşık 2 aydır etkili olan "deniz salyası" olarak adlandırılan "müsilaj" dibe çökmeye başladı. Deniz içinde 30 metreye kadar ulaşan salya, çeşitli türlere yuva olan mercanların ve midye türlerin hayatını tehlikeye atarken, dış döllenmeyle çoğalan ve üreme mevsiminde olan balıkların üremelerine engel oluyor. Salya, balıkçıların ise ağlarına takılarak, ağırlaştırdığı için avlanmaya da engel oluyor. Marmara'nın dibine çökmeye başlayan "deniz salyası" bu altı kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde geçtiğimiz günlerde su üstündeki salyaların yavaş yavaş deniz dibine çöktüğü görülüyor. Salya nedeniyle görüş mesafesi düşerken, mercanların ve kayaların üstünü kaplaması dikkat çekiyor. Salya, deniz içinde bazı yerlerde parçalar halinde yüzerken, bazı noktalarda ise zemini kaplamış durumda.