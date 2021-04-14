



YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE

Hastaneye kaldırılan Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Sabah muhabirinin edindiği bilgiye göre, iki gündür devam eden yüksek ateş şikayeti nedeniyle dün öğleden sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne acil olarak başvuran Muharrem İnce'nin sağlık durumunun daha iyi olduğu, telefonla konuşabildiği belirtildi.

Son dakika: Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı! İnce'nin sağlık durumu nasıl? | Video