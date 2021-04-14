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Giriş Tarihi: 14.4.2021 18:58 Son Güncelleme: 14.4.2021 19:38

Son dakika: hastaneye kaldırıldı! İnce'nin sağlık durumu nasıl?

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Son dakika: Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı! İnce'nin sağlık durumu nasıl?

’den ayrılan ve Memleket Hareketi kurucusu , hastaneye kaldırıldı. Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Gelen son dakika haberine göre; İnce'nin koronavirüs tedavisinin hastanede süreceği bildirildi.

İnce, önceki gün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı.



YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE

Hastaneye kaldırılan Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Sabah muhabirinin edindiği bilgiye göre, iki gündür devam eden yüksek ateş şikayeti nedeniyle dün öğleden sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne acil olarak başvuran Muharrem İnce'nin sağlık durumunun daha iyi olduğu, telefonla konuşabildiği belirtildi.

Son dakika: Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı! İnce'nin sağlık durumu nasıl? | Video

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Son dakika: Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı! İnce'nin sağlık durumu nasıl?
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