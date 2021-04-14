Son dakika: PKK operasyonu: 10 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı öne sürülen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, ilçede 13 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığını belirledi.

Özel harekat polislerin de katıldığı operasyonda şüphelilerden M.K, Ü.M., K.E., M.Y.Ç., İ.B., M.D., M.D., Ö.Ç., C.B., H.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.