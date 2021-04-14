SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu ve vaka sayısını açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri

Sağlık Bakanlığı 14 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 310 bin 420 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 62 bin 797, hasta sayısı ise 2 bin 802 oldu. Ağır hasta sayısı da verilere 3 bin 18 olarak yansıdı. Bugün 279 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 34 bin 734'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sonra eren 55 bin 413 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya çıktı. Türkiye'de bugüne kadar 42 milyon 509 bin 905 test yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557 oldu.

Öte yandan; hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oanı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temasılı tespit sayısı 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 oldu.

DÜNÜN VERİLERİ: