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Giriş Tarihi: 14.4.2021 15:33

’dan bir ilk! Tek ardışığa onama

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Yargıtay’dan bir ilk! Tek ardışığa onama

16. Ceza Dairesi daha önce ankesörlü telefonla örgüt imamları tarafından ardışık aranmanın üyeliği için yeterli delil olduğuna yönelik içtihadından sonra yeni bir karara imza attı. Yargıtay, “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan yargılanan ve cezalandırılan yalnızca bir kez kendisi gibi astsubay olan 2 şahısla birlikte ardışık aranmaya takılan ve 42 kez tekil aranan Ali D. isimli eski Astsubay Kıdemli Çavuşun cezasını onadı. Yargıtay kararında “0” saniye aranmalarının da şüphelilerin örgütsel bağlantılarının göstermesi açısından yeterli olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki FETÖ üyelerine yönelik yürütülen ankesörlü, sabit hat soruşturmalarında şüpheli olan eski Astsubay Kıdemli Çavuş Ali D. hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama neticesinde Ali D. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KARARDA EKSİKLİK YOK

Ali D. kararı istinafa taşıdı. İstinaf sonucunda dosyayı inceleyen İstanbul 27. Bölge Adliye Mahkemesi, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti. Kararda, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirilerek kanunda öngörülen suç tipine uyularak, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı vurgulanarak istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

0 SANİYE ARANMASI DA ÖRGÜT BAĞLANTISINI GÖSTERİR

Ali D. kararın bozulması için dosyayı temyize gönderdi. Bir üst mahkemece de onan kararın ardından dosya Yargıtay'a ulaştı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali D.'nin ankesörlü telefon, sabit hattan, kendisi gibi astsubay olan 2 şahısla birlikte bir kez ardışık arandığını, 42 kez tekil arandığını vurgulayarak verilen cezayı onadı. Yargıtay kararında ayrıca "0" saniye aranmalarının da sanıkların örgütsel bağlantılarının göstermesi açısından yeterli olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Yargıtay daha önce ankesörlü telefonla örgüt imamları tarafından ardışık aranmanın FETÖ üyeliği için delil olduğuna hükmetmişti.

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Yargıtay’dan bir ilk! Tek ardışığa onama
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