Terör örgütü adına faaliyet yürütüyorlardı! 19 adreste yakalandılar

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ üyesi 11 şüpheli; 10 ilçede 19 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri saptanan 11 şüpheli; İstanbul'un 10 farklı ilçesinde 19 adrese yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.