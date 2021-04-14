Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Terör örgütü adına faaliyet yürütüyorlardı! 19 adreste yakalandılar
Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:08

Terör örgütü adına faaliyet yürütüyorlardı! 19 adreste yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Terör örgütü adına faaliyet yürütüyorlardı! 19 adreste yakalandılar

’da terör örgütü DEAŞ üyesi 11 şüpheli, 10 ilçede 19 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ üyesi 11 şüpheli; 10 ilçede 19 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri saptanan 11 şüpheli; İstanbul'un 10 farklı ilçesinde 19 adrese yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü adına faaliyet yürütüyorlardı! 19 adreste yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA