Zehiri çöp kovasında saklamış PKK’dan sabıkalı zehir taciri

Gaziantep'te, bir eve yapılan operasyonda çöp kovasının içine gizlenmiş halde 41 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin ile ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan sabıkalı olduğu bildirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri ve dedektör köpek 'Çevik'in de katılımıyla bahsi geçen eve baskın yapıldı. Yapılan aramalarda çöp kovasının içerisine gizlenmiş halde 41 kilogram eroin, 420 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet cep telefonu, 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma otomatik tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi ve 9 bin 185 lira para ele geçirildi.

Operasyon sırasında baskın yapılan adreste bulunan ve uyuşturucu sattığı tespit edilince gözaltına alınan F.N. isimli şahsın terör örgütü PKK'ya üye olmak ve kamu malına zarar vermek suçlarından sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.