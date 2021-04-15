AK Parti'li Ayşe Keşir'den Tuma Çelik'in beraat kararına tepki! “Karar kamu vicdanını yaralamıştır”

Ayşe Keşir; "Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada, beraat kararı verildi ve yurt dışı yasağı kaldırdı. Karar kamu vicdanını yaralamıştır. Mağdurun avukatı: 'Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz' Henüz hukuk süreci tamamlanmamıştır. Takipteyiz" ifadelerini kullandı.





ÇELİK: "7 OCAK 2019 TARİHİNDE D.K. İSİMLİ KADINLA EVDE BİR GECE BİRLİKTE KALDIM"

Dokunulmazlığı kaldırılan Mardin Milletvekili Tuma Çelik; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu.

Çelik'in, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. hazırlık komisyonuna sunduğu savunmasında, "7 Ocak 2019 tarihinde D.K. isimli kadınla evde bir gece birlikte kaldım" ifadesini kullandığı öğrenildi.



KADININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN SUSKUN KALMIŞ!

Tuma Çelik'in; D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Tuma Çelik'in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.