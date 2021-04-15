AK Partili Keşir: “Tuma Çelik kararı kamu vicdanını yaralamıştır”

Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e cinsel istismar suçlaması ile yargılandığı Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davadan beraat kararı verilmesi ardından ardı ardına açıklamalar yapılıyor. Bir açıklama da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den geldi.

KEŞİR: "TAKİPTEYİZ" DEDİ



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamaları yaptı: "Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırı suçundan yargılandığı davada, beraat kararı verildi ve yurt dışı yasağı kaldırdı. Karar kamu vicdanını yaralamıştır. Mağdurun avukatı: 'Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz' Henüz hukuk süreci tamamlanmamıştır. Takipteyiz."

NE OLMUŞTU?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında geçen yıl temmuz ayında, Mardin'in Midyat İlçesi'nde yerel seçim çalışmaları esnasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ortaya çıkmıştı. Bu iddia sonrasında HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etmek durumunda kalmıştı. Milletvekili olduğu için 7 Ekim 2020'de TBMM'den Çelik'in milletvekilliği dokunulmazlığı da kaldırılmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılmıştı.