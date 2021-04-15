Atatürk’ün ceketi açık artırmada

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor. Ceketin geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. 125 adet eserden oluşan çok sayıda ünlü koleksiyoner ve sanatseverin katılacağı 'Müzelik Eserler Müzayedesi' 18 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek. Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, müzelerde sergilenecek kadar önemli olan eserler arasında Atatürk'ün ceketinin bütün eserlerden ayrı olduğunu söyledi. Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında, Sultan Abdülaziz'in altın pırlantalı murassa enfiye kutusu, 'Altın Çağ' Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 tarihli başyapıtı 'Lectio Religio, Sultan 3. Selim'in tahta çıktığı sene Mescid-i Nebevi için yaptırdığı Puşide-i Şerife de yer alıyor.