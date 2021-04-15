CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ünal’dan insanlık dışı paylaşım!

CHP'den istifa eden Nejat Önder; 6 Nisan 2021 tarihiden AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerin desteğiyle İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçilmişti.

ÜNAL: "UMARIM (KORONA) MECLİS'E TAŞINMIŞTIR"

CHP İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Gürses, 6 Nisan 2021 tarihinde paylaşımda bulundu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Gürses; "Bugün yaptırdığım covid testi pozitif çıktı. 10 gün karantinadayım" ifadelerini kullandı.

CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ünal; İsmail Gürses'in paylaşımına yorumda bulundu ve "Geçmiş olsun. Umarım Meclis'e taşınmıştır" ifadelerini kullandı.

TURAN: "UTANMAZLIĞIN NİRVANASI! İNSAN MISINIZ?"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ünal'ın söz konusu paylaşımına tepki gösterdi.

Turan; "Hep diyoruz, CHP yalanlarıyla, iftiralarıyla, başka başka hesapların iç uzantısı olmaktan da öte.. İşte, CHP Çanakkale il Başkanı'nın Covid-19 olan Meclis üyesine yorumu; 'Hastalık tüm Meclise bulaşsın'! Çünkü Meclis Cumhur İttifakı'nı başkan seçti. Utanmazlığın nirvanası! İnsan mısınız?" diye sordu.

MAKAS: "CHP SİYASETEN BİTMİŞTİR"

SABAH'a konuşan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas; CHP'nin siyaseten bittiğini belirterek, "Bu paylaşım insanlığın hiçbir yerine sığdıramıyoruz" dedi.

Naim Makas, şunları söyledi:

"Söylemiştik, 'CHP siyaseten bitmiştir' diye. Alın bir örnek daha. Nelerden medet umdukları ortada! Bir kez daha CHP'nin, teşkilatını ve partisini yönetmeye niyeti olmadığını açıkça görüyoruz. Siyasi menfaatleri uğruna, insani değerlerini bile feda ettiğini gördüğümüz bu zihniyet, kendisini bir kez daha ifşa etmiştir. İnsanlığın hiçbir yerine sığdıramadığımız bu tabloyu; en güçlü şekilde kınıyor, kamuoyunun vicdani takdirine bırakıyorum. El İnsaf!"

CHP'DEN İSTİFA EDEN NEJAT ÖNDER İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI SEÇİLDİ

CHP'den istifa eden Nejat Önder; 6 Nisan 2021 tarihinde AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerin desteğiyle İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçildi.



Çanakkale İl Genel Meclisi'nde ilginç gelişme yaşanmıştı. CHP'den istifa eden Nejat Önder; AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerin desteğiyle İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ, BAĞIMSIZ OLARAK SEÇİME KATILDI

Nejat Önder, CHP'den istifa etti ve aynı gün İl Genel Meclisi Başkanlığı'na bağımsız aday olarak katıldı. Gelibolu İl Genel Meclisi Üyesi Nihat Öner de, CHP'nin adayı olarak seçime katıldı.

NEJAT ÖNDER, İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA SEÇİLDİ

Bağımsız aday Nejat Önder, AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin desteğiyle 17 oy aldı. CHP'nin adayı Nihat Öner ise 16 oyda kaldı. Nejat Önder, İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

CHP'LİLER SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE ÖNER'İ BAŞKAN İLAN ETTİ

CHP'liler; seçimden bir gün önce adayları Nihat Öner'i İl Genel Meclisi Başkanı olarak ilan etmişti.

Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye katılmış, Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.



NEJAT ÖNDER'İN ÖZGEÇMİŞİ

1955 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Nejat Önder, Çanakkale Lisesi'ni bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nden mezun oldu. Önder, parti içi seçimleri kazanarak dört dönem Çanakkale CHP Merkez İlçe Başkanlığı ve ardından CHP Çanakkale İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.





2019 Yerel Seçimlerinde ise CHP İl Genel Meclisi Üyesi seçildi. CHP'nin milli meselelere yaklaşımını eleştiren Önder, partisinden istifa ederek 6 Nisan 2021'de yapılan Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde İl Genel Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Kırk yılı aşkın süredir aktif siyaset yapan Nejat Önder; emekli, evli ve bir çocuk babasıdır.

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