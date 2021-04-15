Erdoğan’ın yer sofrasında iftarı paylaşım rekoru kırdı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın evdeki çocuğun elini öperken çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Her zaman tevazu, her zaman samimiyet. #MilletinAdamı" dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yer sofrasındaki iftara ait bütün fotoğraflara yer verdiği paylaşımında kısa ve öz bir ifade kullanarak, "Göründüğü gibi olan" dedi.Paylaşımlara milletvekillerinden de destek geldi. MKYK Üyesi Emine Zeybek, "Milletin adamı, Milletinin sofrasında...

Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin", Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Tüm yaşamını Milletine Adamış, Samimi, Sahici, Güzel Yürekli #RecepTayyipErdogan. Allah'a Şükürler Olsun" dedi.

"İŞTE BURAYA SARAY DİYORUZ"

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, yer sofrasında ailenin bir parçası gibi iftar açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsüne, "İşte biz buraya SARAY diyoruz. Milletin sarayı, gönül sarayı.. Sahip olamadığınız ve yıkamadığınız saray tam da burasıdır. #MilletinAdamı" ifadesi kullandı. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, "Tevazu ve samimiyetin vücut bulmuş hali. Milletine aşık bir lider. #RecepTayyipErdoğan" sözleriyle Türkiye'de gündem olan fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflar parti içinden ve dışından çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak günün konusu oldu.