İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe genelge açıklamaları: Hepsi durdurulacak

6.3- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılacak denetimlerde, bu araçlara yolcu alımında HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve bu araçlarla seyahat eden yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı konuları titizlikle irdelenecek, seyahat izin belgesi alması zorunlu olmasına rağmen belgesiz seyahat ettiği, muafiyeti kötüye kullandığı ve HES kodu olmaksızın seyahat ettiği anlaşılan yolcular ile HES kodu sorgulama zorunluluğuna uymayan toplu ulaşım araçlarına adli ve idari yaptırımlar uygulanacak ve seyahatlerine izin verilmeyecek.

