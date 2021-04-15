İşe alınacak 423 personelin kuraları Cuma günü çekilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar Belediyelerine alınacak 423 personelin kuraları noter huzurunda Cuma günü saat 10:00'da çekilecek.
Salgın nedeniyle uygulamaya konan kısmi kapanma tedbirleri nedeniyle vatandaşların alınmayacağı kura çekimi, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi YouTube kanalı ve diğer sosyal medya hesaplarından canlı şekilde yayınlanacak.
Kura çekimi ile belirlenen 423 personel daha sonra listelenerek kamuoyuna açıklanacak.