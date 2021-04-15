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Giriş Tarihi: 16.4.2021 00:48

'da mağazalar 17.30'da kapanacak

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İstanbul'da mağazalar 17.30'da kapanacak

AVM ve caddelerdeki mağazaların kapanma saatleri İTO ve Valiliği arasında yapılan görüşme ile belirlendi. Yapılan görüşmede pandeminin yayılmasını ve vakaların azaltmak amacıyla tüm mağazaların 17.30'da kapanacağı duyuruldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurlu Başkanı Şekib Avdagiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla faaliyet gösteren tüm mağazaların açıklanan yeni kismi kapanma kararı sonrasında 17.30'da olacağını belirtti.

Avdagiç yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul'da mağazalar 17.30'da kapanacak
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