Kılıçdaroğlu’na FETÖ broşürü fezlekesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekili hakkında düzenlenen fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kılıçdaroğlu ve 6 CHP yöneticisi hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin toplatma kararı verilen "21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı" broşürü kapsamında hazırlandığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel ile milletvekileri Yunus Emre ve Ahmet Tuncay Özkan hakkında da fezleke hazırlandı. 10 fezleke arasında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün fezlekeleri de bulunuyor.