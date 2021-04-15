Kış operasyonlarında 7 bin 183 operasyonla 134 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik kış operasyonları kapsamında 15 Kasım 2020'de start alan iç güvenlik harekatları 15 Nisan itibariyle tamamlanmış oldu. Kırsal alanda 7 bin 183, şehir merkezlerinde ise bin 583 operasyon gerçekleştirildi. 134 terörist etkisiz hale getirildi.

Yüklü miktarda patlayıcı, mühimmat ve silah ele geçirildi. Kış operasyonlarının başarıyla tamamlanmasıyla Jandarma Genel Komutanlığınca iç güvenlik harekâtlarında ikinci aşamaya geçildi. Eren operasyonları kapsamında İlkbahar-Yaz operasyonlarının ise 15 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi. 1984 yılından bu yana ilk kez yurt içindeki terörist sayısının 300'ün altına düştüğü bildirildi.

Bunlar arasında 10 milyon lira para ödüllü Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin bölge sorumlusu Hasan Mahmudi ile sözde Botan saha sorumlusu Fırat Şişman ile 1 milyonluk turuncu kategoride aranan İbrahim İldeniz, Teyyüp Çam ile Yakup Salğın da yer alıyor.

Kırsal ve şehir operasyonlarında teröristlere ağır darbe vurulurken, terör örgütünün kırsal ile şehir arasındaki bağlantılarını, para kaynaklarını, lojistik ihtiyaçlarını karşılayan sözde milis yapılanmasında yer alan işbirlikçilere de darbe vuruldu. PKK'yla irtibatlı bin 387 kişi yakalandı. Kırsal alanda yürütülen müşterek operasyonlarda terör örgütüne ait 193 sığınak ve barınma alanı da tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

57'si ağır makineli olmak üzere 286 uzun namlulu silah, 67 el yapımı uzaktan kumandalı bomba ve mayın, 157 saldırı ve savunma tipi el bombası, 675 kilo patlayıcı madde ile 12 bin 877 fişek ve mühimmat ele geçirildi. Milli gururumuz Atak taarruz helikopterleri ile TB-2 Bayraktar İnsansız Hava Araçlarının da havadan desteklediği operasyonlarda, yerli ve akıllı mühimmat kullanıldı. Aselsan'ın ürettiği SİHA ve Atak helikopterlerinde kullanılan CATS optik kamera ile keşif, gözetleme ve lazerle nokta işaretleme yapıldı.

Terörist ve hedefleri de Roketsan'ın ürettiği yeni nesil Mikro Akıllı Mühimmat (MAM-L) adı verilen lazer güdümlü akıllı mühimmatla vuruldu. 22 kilo ağırlığındaki bu mühimmatla hedefler yerle bir edildi.

Kış operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbe vurulduktan sonra iç güvenlik harekâtlarında ikinci aşamaya geçildi. 15 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında ilkbahar, yaz ve sonbahar operasyonlarıyla terör örgütünün yurt içindeki yapılanmasına önemli bir darbe vurulması hedefleniyor. Kıran, Kapan ve Yıldırım operasyonlarından sonra Eren operasyonlarının yurt içinde 14 ayrı bölgede devam ettiği bildirildi.

Operasyonel planlamada uydu üzerinden teröristlerin muhtemel barınma alanları, geçiş güzergâhları, kullandıkları sığınakların bulunduğu bölgelerin koordinatları çıkarıldı. Üç boyutlu harita üzerinde teröristlerin barınma alanları işaretlendi. Harekâtta Diyarbakır kırsalında oldukları belirlenen ve 10 milyonluk Kırmızı kategoride aranan Aydın Şimşek, Hülya Demirer, Suna Taş, Turuncu listede aranan Aliye Kiye, Hatun Dağtaş'ın etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

İL İL GÖREV ALAN O KAHRAMANLAR

Terör örgütü PKK'nın sözde Orta Saha diye adlandırdığı Diyarbakır kırsalında Roketler, Bingöl'de Atalar ve Kartallar, Batman'da Şahinler-Atmacalar, Bitlis'te Panterler, Elazığ'da Akıncılar, Erzurum'da Çelikler, Muş'ta Kılıçlar adlı JÖH Taburları İlkbahar harekâtında görev alıyor. Sözde Botan saha diye adlandırılan Mardin'de Yiğitler, Siirt'te Dadaşlar, Şırnak'ta Meteler adlı JÖH Taburları, Dersim saha diye adlandırılan Tunceli'de Şahinler, Serhat ve Behdinan sahası diye adlandırılan Van'da Oğuzlar-Yıldırımlar, Hakkâri'de Fatihler, Yüksekova'da Efeler adıyla bilinen JÖH timleri katılıyor.