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Giriş Tarihi: 15.4.2021 12:21

PKK kamplarında eğitim aldı iddiası

ABBAS ÇAKAR
PKK kamplarında eğitim aldı iddiası

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan eski ilçe başkanı K.O., Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı K.O, çarşamba günü yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiası ile gözaltına alınan şüphelinin Kuzey Irak Gare bölgesinde PKK kamplarında görüldüğü, eğitim aldığı ve bölgede faaliyet gösterdiği öne sürüldü. K.O. Jandarma'da tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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PKK kamplarında eğitim aldı iddiası
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