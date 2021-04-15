PKK kamplarında eğitim aldı iddiası

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski İlçe Başkanı K.O, çarşamba günü yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiası ile gözaltına alınan şüphelinin Kuzey Irak Gare bölgesinde PKK kamplarında görüldüğü, eğitim aldığı ve bölgede faaliyet gösterdiği öne sürüldü. K.O. Jandarma'da tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.