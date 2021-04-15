Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... Bakan Koca'dan o iddialara yanıt: Aşı israfı söz konusu değil
Giriş Tarihi: 15.4.2021 11:08 Son Güncelleme: 15.4.2021 11:38

Son dakika... 'dan o iddialara yanıt: Aşı israfı söz konusu değil

DHA
Son dakika... Bakan Koca'dan o iddialara yanıt: Aşı israfı söz konusu değil

Son dakika haberi... , aşı israfı iddialarına yanıt verdi. yaptığı açıklamasında; Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'koronavirüs aşıları çöpe gidiyor' iddialarına Twitter'dan yanıt verdi. Bakan Koca, "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

HER BİR DOZ AŞININ KIYMETİNİ BİLİYOR VE ONA GÖRE PLANLAMA YAPIYORUZ

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Bakan Koca'dan o iddialara yanıt: Aşı israfı söz konusu değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA