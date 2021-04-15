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Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:16 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:24

Son dakika: Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

İHA
Son dakika: Başkan Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti

Son dakika bilgisine göre Başkan , Dışişleri Bakanı 'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Son dakika haberleri... Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

BAKANLAR GÖRÜŞECEK!

İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masada olacak.

Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti
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