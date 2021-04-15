Cihan Yavuz tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, geçtiğimiz ay 28 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Cihan Yavuz'un 'Cumartesi annelerini' yönlendirmek için organizasyonlar gerçekleştirdiği, PKK'lı terörist Cemil Yıldız'ın anısına çıkartılacak kitabın tanıtımını yaptığı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için örgütün propagandasını yapan Strek TV'ye çıkarak destekte bulunduğu ortaya çıkmıştı.



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Cihan Yavuz hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yavuz hakkındaki dava bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adliyeye gelerek duruşmayı izledi. Tutuklu sanık Yavuz savunma yaptı.

TAHLİYE EDİLDİ

Cihan Yavuz'un ifadesinin ardından vekili, toplanan delillerin örgüt üyeliği suçunu oluşturmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti. İstanbul il sınırlarını terk etmemek, Pazartesi ve cuma günleri en yakın karakola imza atması şartıyla serbest bıraktı. Savcılığa mütalaa için dosya gönderildi. Bilindiği üzere görevden uzaklaştırılmıştı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.