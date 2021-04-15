Son Dakika Haberi! Ömer Çelik'ten Dendias'a sert tepki: Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Türkiye'ye gelerek siyasi temaslarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Dendias, sonrasında Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı yaptı.
YUNAN BAKAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Toplantıda konuşmaya ilk olarak Çavuşoğlu başlarken, Çavuşoğlu konuşmanın başından sonuna kadar yapıcı ve olumlu sözler kullandı. Daha sonra söz olan Dendias, Çavuşoğlu'nun yapıcı diyaloglarına rağmen Türkiye'yi hedef aldı. Konuşmasının neredeyse tamamında Türkiye'yi suçlayan Dendias, yapıcı diyalogdan uzak bir tavır takındı.
ÖMER ÇELİK'TEN DENDİAS'A TEPKİ
Çavuşoğlu, Türkiye'yi suçlayan Dendias'a gerek cevabı verirken, Dendias'ın bu tutumu eleştirilerin hedefi oldu. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Dendias ile Yunansitan'a tepki gösterdi.
"SAYGISIZLIK VE BAĞNAZLIK DİPLOMASİ YÖNTEMİ DEĞİLDİR"
Çelik yaptığı paylaşımda, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerine yer verdi.Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, canlı yayında Dendias'a tokat gibi cevap