Son Dakika Haberi! Ömer Çelik'ten Dendias'a sert tepki: Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Türkiye'ye gelerek siyasi temaslarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Dendias, sonrasında Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı yaptı.

YUNAN BAKAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Toplantıda konuşmaya ilk olarak Çavuşoğlu başlarken, Çavuşoğlu konuşmanın başından sonuna kadar yapıcı ve olumlu sözler kullandı. Daha sonra söz olan Dendias, Çavuşoğlu'nun yapıcı diyaloglarına rağmen Türkiye'yi hedef aldı. Konuşmasının neredeyse tamamında Türkiye'yi suçlayan Dendias, yapıcı diyalogdan uzak bir tavır takındı.