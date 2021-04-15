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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:06 Son Güncelleme: 15.4.2021 17:27

| 'nin kapatılması başvurusu ile ilgili flaş gelişme

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika | HDP'nin kapatılması başvurusu ile ilgili flaş gelişme

haberi... Anayasa Mahkemesi (), eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin () kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Son dakika haberi... Alınan bilgiye göre, AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek. İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

Son dakika! HDP iddianamesi iade edildi | Video

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Son dakika | HDP'nin kapatılması başvurusu ile ilgili flaş gelişme
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