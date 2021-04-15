SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte güncel Kovid-19 hasta ve vaka sayıları son durum

Son dakika haberi: Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs, etkisini hala sürdürüyor. Özellikle son zamanlarda artan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlemler almaya yöneltti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün Kabine Toplantısı'nda salgına yönelik yeni kısıtlama kararları alındı. Yeni kısıtlama kararlarıyla salgının yukarı yönlü gidişatının önüne geçilmek istenirken, Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüse ilişkin son verileri paylaştı. İşte 15 Nisan koronavirüs tablosu...
15 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 15 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 217 test yapılırken, vaka sayısı 61 bin 400, hasta sayısı da 2 bin 845 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 80 olarak kayıtlara geçti. Bugün 297 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 31'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi dolan 53 bin 894 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 4o oldu. Türkiye bugüne kadar 42 milyon 828 bin 122 test yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957 oldu.
Öte yandan; hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34, 9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 310 bin 420 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 62 bin 797, hasta sayısı ise 2 bin 802 oldu. Ağır hasta sayısı da verilere 3 bin 18 olarak yansıdı.279 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 34 bin 734'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sonra eren 55 bin 413 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya çıktı. Türkiye'de 14 Nisan tarihine kadar 42 milyon 509 bin 905 test yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557 oldu.
Hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oanı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temasılı tespit sayısı 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 oldu.