'Sülün Osman'dan polise akılalmaz kumpas! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: Kardeşim bu inanılmaz bir şey...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'nde müdür yardımcısı olan emniyet amiri Levent A. ile bu şubede görevli 1 komiser ve 8 polis memuru, 9 ay önce kaçakçıların şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polislerin usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma sürerken, operasyonda "Sülün Osman" olarak bilinen organize suç örgütü lideri Osman Görgülü'nün parmağı olduğu ortaya çıktı.
Sülün Osman'ın, bir adamı ile yaptığı WhatsApp yazışmasında Levent A. ve ekibine, İstanbul'daki dairesinde arama yaptıkları için kendisinin operasyon yaptırdığı yönünde mesajlar attığı tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü örgüt içi yazışmalara ilişkin rapor hazırlayıp soruşturmayı yürüten savcılığa gönderdi.
REZİDANSA BASKIN YAPILINCA
Levent A. ve ekibi, geçen yıl 16 Temmuz'da daha önce operasyon yaptıkları kaçakçıların şikayetleri üzerine gözaltına alındı. Levent A. ve 3 polis memuru tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Daha önce gözaltına aldıkları kaçakçılarla beraber cezaevine giren emniyet görevlileri, kumpasa uğradıklarını iddia etti. 4 polis 6,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi kararı ile tahliye edildi.
Haklarındaki soruşturma devam eden emniyet görevlileri, kendilerinden şikayetçi olan Rahmi D., Süleyman Şahin K. ve Doğanlar grubu olarak bilinen kaçakçı gruba daha önce operasyon yaptıklarını dile getirdi. Polisler, operasyon yaptıkları kaçakçıların kendilerini hedef alıp suç uydurduğunu savunurken, soruşturmada organize suç örgütü lideri Görgülü'nün parmağı olduğu ortaya çıktı.Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, emniyet amiri Levent A. ve ekibine yapılan operasyonun "Osman Görgülü'nün müdahalesi sonucunda gerçekleştirildiği" yönünde örgüt üyeleri arasında yazışma ve görüşme kayıtlarına rastlandığı aktarıldı.
Rapora göre; Görgülü'nün İstanbul Kağıthane'de lüks bir rezidansta bulunan dairesinde 22 Kasım 2019'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon gerçekleştirmişti. Bu adreste piyasa değeri yüksek olan tesbih, fildişi, gergedan boynuzu, piton yılanı derisi gibi kıymetli eşyalara el konulmuştu. Yurtdışında olan Görgülü, operasyonda el konulan tesbihleri geri alabilmek için, İstanbul'daki adamı Ulaş G.'ye tesbihler kendisine aitmiş gibi emniyete ve savcılığa dilekçeler verdirdi. Tespihlerin sertifikalı olduğu ve kaçak olmadığı öne sürülüp iadesi istendi. Kaçakçılık Şube polislerinin de usulsüz soruşturma yürüttükleri ileri sürüldü.
WHATSAPP YAZIŞMALARI ELE VERDİ
Soruşturma kapsamında Görgülü'nün adamları olduğu belirtilen Ulaş G. ve Şahin Y.'e ait cep telefonlarında sulh ceza hakimliğinin kararıyla inceleme yapıldı. Bu şahısların cep telefonu görüşme içeriğinde Görgülü'nün, İstanbul'daki dairesinde arama yapan polislere operasyon yaptırdığını belirten yazışma ve ses kaydı tespit edildi. Organize şubenin raporuna göre Görgülü, Ulaş G.'ye gönderdiği WhatsApp ses kaydı dökümünde, tanesi 10 bin dolar olan 600 tesbihten 350 tanesinin kayıp olduğunu ve 3,5 milyon dolar zararı bulunduğunu iddia ediyor.
Rapora giren WhatsApp yazışmalarında Görgülü, Ulaş G.'ye "Eve baskın yapan 6 polis, 2 komiser Cengiz ve Levent Gayrettepe'de nezarette desem kardeşine kaç puan verecen" diyor. Ulaş G. de "Kardeşim şoktayım hala" şeklinde cevap yazıyor. Görgülü'nün daha sonra "Şimdi de Organize ve Asayiş'e dalıyorlar, 21 polis kovulacak, iki de komiser" şeklinde mesajlar attığı anlaşılıyor. Görgülü polislere yapılan operasyona ilişkin emniyetin kendi iç yazışması olan bilgi notunu da Ulaş G.'ye gönderiyor. Görgülü'yü tebrik eden Ulaş G.'nin "Kardeşim bu inanılmaz bir şey, senden korkulur..., ama tahmin edememişlerdir bu derece karşılığı olacağını" şeklinde mesajlar da yazdığı görülüyor.