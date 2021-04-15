'Sülün Osman'dan polise akılalmaz kumpas! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: Kardeşim bu inanılmaz bir şey...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'nde müdür yardımcısı olan emniyet amiri Levent A. ile bu şubede görevli 1 komiser ve 8 polis memuru, 9 ay önce kaçakçıların şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polislerin usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma sürerken, operasyonda "Sülün Osman" olarak bilinen organize suç örgütü lideri Osman Görgülü'nün parmağı olduğu ortaya çıktı.

Sülün Osman'ın, bir adamı ile yaptığı WhatsApp yazışmasında Levent A. ve ekibine, İstanbul'daki dairesinde arama yaptıkları için kendisinin operasyon yaptırdığı yönünde mesajlar attığı tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü örgüt içi yazışmalara ilişkin rapor hazırlayıp soruşturmayı yürüten savcılığa gönderdi.

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Levent A. ve ekibi, geçen yıl 16 Temmuz'da daha önce operasyon yaptıkları kaçakçıların şikayetleri üzerine gözaltına alındı. Levent A. ve 3 polis memuru tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Daha önce gözaltına aldıkları kaçakçılarla beraber cezaevine giren emniyet görevlileri, kumpasa uğradıklarını iddia etti. 4 polis 6,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsi kararı ile tahliye edildi.