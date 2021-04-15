Tatvan’da 3 el bombası ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Jandarma tarafından bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-24" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında; Kısıklı Köyü kırsalında toprağa gömülü brandaya sarılı vaziyette 3 el bombası, 2 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 37 Kaleşnikof PiyadeTüfeği fişeği, 1 sinyal tarayıcı, 1 palaska, 4 kütüklük, 1 şemsiye,1 gömlek, 2 adet met ve çok miktarda mutfak malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.