Vaka ve vefat sayısındaki artış tedirgin ediyor

Türkiye'de koronavirüs salgınında dün 62 bin 797 kişi koronavirüse yakalandı, 279 kişi de hayatını kaybetti.Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın paylaştığı tabloya göre dün yapılan testler sonucu 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 802 semptomlu hasta belirlendi.Hastanelerde tedavi altında bulunan 55 bin 413 kişi sağlığına kavuşurken, 279 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 734 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34.9 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 şeklinde yer aldı.