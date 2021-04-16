AK Parti'nin gençlerle bağına atıf yapan kimi haberler ile "AK Parti'nin Z Kuşağı Hamlesi" başlıklı haberler kimi internet sitelerinde yer aldı. Bu haberlerde Z Kuşağı'nın AK Parti'ye oy vermesini sağlamak için ailelerle görüşüleceği yönünde ifadelere yer verildi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan bu haberlere tepki göstererek, "AK Parti Gençlik Kollarının 'aileleri ikna yöntemi'' diye bir stratejisi yoktur. Olamaz. Haberleri gülerek okuduk" dedi.

"HABERLERİ GÜLEREK OKUDUK"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, resmi Twitter hesabından, yaptığı açıklamada, AK Parti Gençlik Kollarının 'aileleri ikna yöntemi'' diye bir stratejisi yoktur. Olamaz. Haberleri gülerek okuduk" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ DOĞRUDAN GENÇLERLE İLETİŞİM KURAN YEGÂNE PARTİDİR"

İnan, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bu bayat siyaset anlayışı ancak 'her CHP'li aileden birisinin HDP'ye oy gelecek' çağrısı yapanların işi olabilir. AK Parti doğrudan gençlerle iletişim kuran, karar mekanizmalarının hepsinde siyasi tarihimiz içerisinde adeta tabuları kırarcasına doğrudan gençleri temsil eden yegâne partidir."

"PARTİMİZİN 'GENÇLERLE' OLAN BAĞINI SORGULAMAK İSE ADETA BÜYÜK BİR İRONİDİR"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Girdiği her seçimden zaferle çıkan partimizin 'gençlerle' olan bağını sorgulamak ise adeta büyük bir ironidir. Verilerle konuşmak işlerine gelmiyor tabi... Türkiye'nin gençleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın tüm adaletsiz düzenine karşı-duruş göstermeye devam edecek."