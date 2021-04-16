AK Parti'li Turan'dan TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın skandal sözlerine tepki

"MEHMET ALİ ERBİL'İN ÇARKI FELEK ÇARKI BİLE BU KADAR HIZLI DÖNMÜYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Şubat 2021 tarihinde "Sen soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukaraya dağıttın diye karşı mı çıktık?", 2 Mart 2021 tarihinde "Bari hiç değilse patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum", 13 Nisan 2021 tarihinde "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla ve mantığa bakın" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Hasan Turan; Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaştı ve "Mehmet Ali Erbil'in çarkı felek çarkı bile bu kadar hızlı dönmüyor. Sabah başka akşam başka, abe tüküreyim böyle aşka" dedi.