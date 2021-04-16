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Giriş Tarihi: 16.4.2021 17:53

AK Parti'li Turan'dan TTB Merkez Konsey Başkanı ’nın skandal sözlerine tepki

Şerif Can Şerif Can
AK Parti'li Turan'dan TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın skandal sözlerine tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili ; Kovid-19’un işçi sınıfı hastalığı olduğu iddia eden (TTB) Merkez Konsey Başkanı ’ya tepki gösterdi ve "Herşeyin hatta COVİD19’un tedavisi var ama bu hastalığın henüz yok" dedi.

Prof. Dr. Fincancı, "Kovid-19 bir işçi sınıfı hastalığıdır. Kapitalistlerden haklarımızı korumasını beklememiz beyhudedir. Onlar çarkları durdurmuyorlar mı? O zaman çarkları biz durduralım" iddiasında bulundu.



TURAN: "BU HASTALIĞIN TEDAVİSİ HENÜZ YOK"
Hasan Turan, Şebnem Korur Fincancı'nın açıklamasına tepki gösterdi ve "Herşeyin hatta COVİD19'un tedavisi var ama bu hastalığın henüz yok" dedi.

"MEHMET ALİ ERBİL'İN ÇARKI FELEK ÇARKI BİLE BU KADAR HIZLI DÖNMÜYOR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Şubat 2021 tarihinde "Sen soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukaraya dağıttın diye karşı mı çıktık?", 2 Mart 2021 tarihinde "Bari hiç değilse patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum", 13 Nisan 2021 tarihinde "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla ve mantığa bakın" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Hasan Turan; Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaştı ve "Mehmet Ali Erbil'in çarkı felek çarkı bile bu kadar hızlı dönmüyor. Sabah başka akşam başka, abe tüküreyim böyle aşka" dedi.

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AK Parti'li Turan'dan TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın skandal sözlerine tepki
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