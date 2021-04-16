Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim

"RABBİM BETERİNDEN SAKLASIN"

Havalimanı çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Rabbim beterinden saklasın. Yaklaşık 33 bin fitteyken motor fanlarında yüksek bir gürültü ile karşılaştık. İrtifayı azalttık ancak buna rağmen gürültü geçmeyince dedik ki emniyet açısından Malatya'ya inelim. Şimdi de Şırnak programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Kara Havacılık Alayına geçerek, buradan askeri helikopter ile Şırnak'a gitmek için yola çıktı.