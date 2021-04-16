Çaldıkları malzemelerle yakalandılar! Piyasa değeri 16 bin lira!

İstanbul'da bir adresten 16 bin lira değerinde sigara ve elektronik eşya çalan iki kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir marketin depo bölümünde piyasa değeri 16 bin lira olan sigara ve elektronik eşya çalınması üzerine harekete geçti. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.Ç. ve M.D. isimli şüpheliler Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemeler Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan bir adreste ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheliler "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.