Çavuşoğlu, densiz komşu Dendias’a haddini bildirdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir diplomatik skandala imza attı. Çavuşoğlu, Türkiye'yi ülkesinin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayan hadsiz bakana, "Basının önünde ve milletimi ağır biçimde itham ederseniz bunun da cevabını vermem gerekir" diyerek haksız ithamların tamamını anında sahibine iade etti. Dendias'ın yüzüne Atina'nın hukuksuz politikalarını tek tek anlatarak cevap veren Çavuşoğlu, Dendias'ın basının önünde mesaj vermek için bu şekilde konuştuğunu ve tüm bunlara rağmen Türkiye'nin üçüncü taraflar olmadan iki ülke arasında bu konularda görüş ayrılıklarını azaltmaya hazır olduğunu ifade etti.Türkiye'nin göç konusunu kullanmadığını ve bu konuda insani davrandığını ancak AB'nin sözünü tutmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Biz içeride bunları konuştuk ve dört yılda 80 bin insanı denize ittiğinizi konuştuk ama basının önünde konuşmadık" dedi.Türkiye'nin Rum Ortodoks azınlığı, Rum Ortodoks olarak kabul ettiğini ama Yunanistan'ın "Biz Türk'üz" diyen azınlığı Türk olarak kabul etmediğini ve bunun insani ve uluslararası hukuka uygun olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Bunlar kendisi ben Türk'üm diyorsa Türk'tür ve bunu da böyle kabul etmek zorundasınız" şeklinde konuştu.Atılan adımların Türkiye'nin haklarını korumaya yönelik olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye kendi haklarını ve Kıbrıs Türk halklarının haklarını korumaya muktedirdir" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Türkiye'yi dışlayan ve Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan adımlara karşı ne yapabileceğini gösterdiğini dile getirdi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mısır ile ilişkilere dair, siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır, Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek" dedi. Çavuşoğlu, heyetin bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini söyledi.