CHP'li Başkan Vahap Seçer, 10 milyon lirayı nereye harcadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 Denetim Komisyonu raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Yatırım ve icracı daire başkanlıklarının bütçe gerçekleşme oranları düşük kalırken, özellikle basın yayın, bilgi işlem, çevre koruma ve kontrol ile sosyal hizmetler alanındaki bütçe oranlarının yüzde 100'ün üzerine çıkması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

'YANDAŞLARA MI HARCANDI'

Mersinlilerin parası ile ulusal basın yayın organlarında boy gösteren CHP'li Seçer'in özellikle ulusal medyaya ve Mersin'deki bazı yayın organlarına harcadığı rakamlar merak ediliyor.

'HARCAMALARI 10 MİLYON'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı bütçe giderlerinde en çok dikkat çeken kalem basın yayın alanındaki harcamalar oldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 8 milyon 469 bin 500 TL'si ek ödenek olmak üzere 12 milyon 469 bin 500 TL olan toplam bütçesinin gideri 10 milyon 124 bin 69,22 TL olduğu ortaya çıktı. Bu rakamlar doğrultusunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın bütçe gerçekleşme oranı yüzde 119,54 gibi yüksek bir rakam oldu.

'PARALAR NERELERE AKTARILDI'

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı ve sosyal projeler dışında hiçbir büyük projeyi hayata geçirmeyen, gelirlerinin artmasına rağmen hizmette sınıfta kalan Başkan Seçer'in vatandaşın parası ile sık sık ulusal basın yayın organlarında yer alması 2 yılda gözlerden kaçmadı.

Yerel medyada ise bazı yayın organlarında sık sık reklam ve haber çalışması yaptıran Seçer ve yönetiminin hangi yayın organlarına ne kadar ödediği ise merak konusu oldu. Mersinlilere sık sık tasarruf tan bahseden Seçer'in harcamaların nerelere yapıldığını açıklamasını bekleniyor.