Doktor olacaktı, PKK hayallerini çaldı

Diyarbakır'daki eyleme katılan anne Besine Altürk'ün Van'da, tıp fakültesi 4. Sınıfta okuyan kızı Şehriban'ı terör örgütü PKK kandırıp dağa götürdü. Bunun üzerine baba evi terk edince kızının acısıyla bir başına kalan anne Altürk'ün Van'da bilgisayar programcılığı bölümünü okuyan oğlu da üniversiteye devam edemeyerek çalışmak zorunda kaldı. Sadece bir oğlunu okutabilen anne, "PKK, çocuklarımın hayallerini çalmakla birlikte ailemin de dağılmasına neden oldu. Kızım dağa kaçırılınca eşim evi terk etti, yuvam dağıldı" ifadelerini kullandı.Terör örgütü, kandırarak ya da zorla dağa kaçırdığı çocukların ailelerini de dağıtıyor. Bunlardan biri de Altürk ailesi... Diyarbakır'da annelerin eylemine katılan 3 çocuk annesi Besine Altürk, yokluklar içerisinde ve zor şartlarda okuttuğu kızı Şehriban Altürk, Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi'ni kazandı. Genç kız, hayalindeki beyin cerrahlığını gerçekleştirmek için okurken, 7 yıl önce kandırılıp dağa kaçırıldı. Yaşanan bu olayın ardından baba evi terk etti. 'PKK yuvamı yıktı' diyen anne Besine Altürk, iki oğlu ile bir başına kaldı. Üniversiteyi okuyan çocuklarından biri eğitimine devam edemedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı bölümünü okuyan oğlu, okulu bırakıp çalışmaya başladı.PKK'nın ailesine yaşattıkları nedeniyle sadece bir oğlunu coğrafya öğretmeni yapan anne Besine Altürk, acı dolu hikâyesini SABAH'a anlattı.'Çocuklarım okusun istedim, PKK bırakmadı' diyen anne Besine Altürk, "Ben okumak istedim, ancak şartlar nedeniyle gidemedim. İçimde okuma özlemi vardı. Çocuklarım okusun diye mücadele ettim. Onları okutmak için yemedim içmedim, eğitimlerine harcadım. Kızım Şehriban beyin cerrahı olmak istiyordu. Okudu tıp fakültesini kazandı. Tek kızımdı, elini sıcak sudan soğuk suya sokmazdım yeter ki okusun diye. Ama PKK, kızımı benden çaldı. Kızım dağa kaçırılınca, eşim evi terk etti. Yuvam dağıldı. Çocuklarımı okutmak için mücadele ettim. Oğlum bilgisayar programcılığı bölümünü okuyordu, eve bakmak için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir oğlum coğrafya öğretmenliğini okudu, atama bekliyor. PKK, kızımı kaçırmanın yanında ailemi de dağıttı" ifadelerini kullandı.