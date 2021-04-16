Kapkaçla cep telefonunu çalmışlardı! Yakalandılar

İstanbul Şişli'de kapkaç olayına karışan iki şüpheli çaldıkları cep telefonuyla yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren kapkaç olayı 15 Nisan'da Şişli İlçesi'nde meydana geldi. Bir kişinin cep telefonunu çalan iki şüpheli kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Y.Y.Y. ve A.Ö. isimli şüpheliler, Şişli Elmadağ ve Akağalar Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.Y. isimli şüphelinin üst aramasında olayda çalınan cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı. "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.