KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına sert tepki

KKTC Din İşleri Başkanlığı'nın Kuran-ı Kerim eğitim-öğretimiyle ilgili yetkisine ilişkin itirazı değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada karara sert tepki gösterdi. Kararın ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünü olduğunu belirten Altun, "Din ve inanç özgürlüğüne vurulan bu yargı darbesi asla kabul edilemez. Bu kararın zamanlaması manidardır. Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır" dedi.