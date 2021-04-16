Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerinde olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah Konya merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.