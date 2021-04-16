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Giriş Tarihi: 16.4.2021 10:58

merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

merkezli 7 ilde FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında muvazzaf ve ihraç edilen askeri personelinde olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7’si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerinde olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah Konya merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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