Koronavirüste kabine toplantısında alınan son dakika kararları işe yaramazsa gelecek yeni tedbir dönemine ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir' açıklaması sonrası sert önlemlerin neler olabileceği konuşulmaya başlandı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre kritik eşik günlük vaka sayılarının 25-30 binlere inmesi olacak.
VAKALAR 25-30 BİNLERE DÜŞMEZSE…
Beklenen gelişme yaşanırsa tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak. Eğer bu sağlanamazsa Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında belirttiği yeni, daha sert ve sıkı tedbirler gündeme gelecek.
SON DAKİKA VAKALAR DÜŞMEZSE RAMAZAN BAYRAMINDA 9 GÜN TAM KAPANMA
Hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma seçenekler arasında.
İSTENMEYEN TEDBİRLER MASAYA GELECEK!
İŞTE O ÖNLEMLER
Uzmanların bu konuda tam kapanmaya dahil edilebilecek tedbirlerle ilgili görüşleri şöyle:
Alışveriş Merkezlerinin kapatılması.
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılması.
Okulların tamamen kapatılması.
Özel sektörde daha kısa çalışma saatlerinin teşviki.
Ve kamuda daha kısa çalışma saati uygulamasının başlatılması.
BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN:
RAHALATMA OLMAZSA YENİ ÖNLEMLER SÖZ KONUSU OLABİLİR
Öte yandan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM'lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların (8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı son dakika açıklamalarında kovid vaka sayısının aşağıya doğru yol alması gerektiğini belirterek şunları aktardı "Buna paralel olarak da hem ağır hasta hem de vefat sayısının daha aşağıya doğru yönelmesi gerekiyor. İlk önceliğimiz vaka ayısı. Sürecin başından beri bunu dile getiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek yok"
İlhan şöyle devam etti:
"Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek"
KADEMELİ HEDEF ÖNCE 50 BİN SONRA 40 BİNLİ VAKA SAYILARI
Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, "Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı.
Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için" diye konuştu.
BİR SONRAKİ AŞAMA AVM, KUAFÖRLERİ KAPATILMASI
Prof. Dr. Necmi İlhan, eğer 2 hafta içinde vakalar düşmez ve artmaya devam ederse alınabilecek yeni önlemlere ilişkin şöyle konuştu:
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN YENİ DÖNEME İLİŞKİN İPUÇLARI
BİR DİZİ YENİ TEDBİR Bundan önce bu deneyimlerimizi hep beraber yaşadık. Bundan bir sonraki aşama AVM'lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir.
GAYRET ZAMANI Mevcut kısıtlamalar hepimizin faydası için, hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Kurallara uymazsak, nisan-mayıs ayında hiç istemediğimiz zamanlarda yaşadığımız durumlara gelebiliriz, yine kayıplarımız çok fazla miktarda artabilir. Hepimizi kurallara uyma konusunda gayrete davet etmek istiyorum. Artık hepimiz gördü, kurallara uyulduğu takdirde vaka sayımız azalıyor ve günlük hayatımıza daha çok dönüyoruz.
BAŞARSAK BİLE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ Varsayalım ki kurallara uyduk vaka sayımız 15 gün sonra ya da 1 ay sonra 10 binin altını gördü. O zaman da biz temkinli olmalıyız, kurallara uyma konusunda gayret etmeliyiz, aşımızı yine olmamız gerekiyor ki tekrar bu günlere gelmeyelim. Deyim yerindeyse corona virüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KISMİ KAPANMA İŞE YARAMAZSA ATILACAK ADILARA İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI:
"Koronavirüste aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz."
HER FIRSATTA TEDBİRLERİ GEVŞETMEYE ÇALIŞTIK AMA…
Bulduğumuz her fırsatta tedbirleri gevşetmeye gayret gösterdik. Vaka ve vefatların arttığı dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz.
AŞININ DÜŞÜŞE ETKİSİ TESPİT EDİLDİ
Kabine toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.
Alınan yeni tedbirler ve kısmi kapanma kararının madde madde ayrıntıları:
- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19.00 sabah 05.00 olarak güncellendi.
- Sokağa çıkma yasağı olan saatlerde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
- 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.
- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.
- Kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonları ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.
- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.
- Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.
- Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.
- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
- Kısmi kapanmada Uygulama Salı akşam 19.00'da başladı.
Bakan Koca: En zor dönemlerden biri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son döneme ilişkin "Sayısal verilere ve toplumun azalan psikolojik direncine bakıldığında, ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir" ifadelerini kullandı.
Koca şöyle devam etti: Bu koronavirüs risk haritası, vakaların her yerde artışta olduğunu gösteriyor. Kovid-19 risk haritamızsa ülke nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor