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Giriş Tarihi: 16.4.2021 15:16 Son Güncelleme: 16.4.2021 15:17

Koronavirüsle mücadelede son dakika haberi: Vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!
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Koronavirüsle mücadelede son dakika haberi: Son kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Başkan 'ın "Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz" sözleri sonrasında devam eden artışlar bu yeni tedbirlerin neler olabileceği konusunda gözleri Bilim Kurulu üyelerine ve önerilerin gönderileceği yeni kabine toplantısına çevrildi. Bu kapsamda 'ın edindiği son dakika bilgisine göre sert önlemlerin içerisinde tam kapanma ve 9 günlük sıkı tedbir var.

Koronavirüste kabine toplantısında alınan son dakika kararları işe yaramazsa gelecek yeni tedbir dönemine ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Başkan 'ın 'Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir' açıklaması sonrası sert önlemlerin neler olabileceği konuşulmaya başlandı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre kritik eşik günlük vaka sayılarının 25-30 binlere inmesi olacak.

VAKALAR 25-30 BİNLERE DÜŞMEZSE…

Beklenen gelişme yaşanırsa tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak. Eğer bu sağlanamazsa Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında belirttiği yeni, daha sert ve sıkı tedbirler gündeme gelecek.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

SON DAKİKA VAKALAR DÜŞMEZSE RAMAZAN BAYRAMINDA 9 GÜN TAM KAPANMA

Hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma seçenekler arasında.

İSTENMEYEN TEDBİRLER MASAYA GELECEK!
İŞTE O ÖNLEMLER

Uzmanların bu konuda tam kapanmaya dahil edilebilecek tedbirlerle ilgili görüşleri şöyle:

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Alışveriş Merkezlerinin kapatılması.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılması.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Okulların tamamen kapatılması.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Özel sektörde daha kısa çalışma saatlerinin teşviki.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Ve kamuda daha kısa çalışma saati uygulamasının başlatılması.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN:
RAHALATMA OLMAZSA YENİ ÖNLEMLER SÖZ KONUSU OLABİLİR

Öte yandan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM'lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların (8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık dönemde hedeflenen iyileşme olmazsa daha sert önlemler alınabileceğini söylemişti

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı son dakika açıklamalarında kovid vaka sayısının aşağıya doğru yol alması gerektiğini belirterek şunları aktardı "Buna paralel olarak da hem ağır hasta hem de vefat sayısının daha aşağıya doğru yönelmesi gerekiyor. İlk önceliğimiz vaka ayısı. Sürecin başından beri bunu dile getiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek yok"

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

İlhan şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek"

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

KADEMELİ HEDEF ÖNCE 50 BİN SONRA 40 BİNLİ VAKA SAYILARI

Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, "Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için" diye konuştu.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

BİR SONRAKİ AŞAMA AVM, KUAFÖRLERİ KAPATILMASI

Prof. Dr. Necmi İlhan, eğer 2 hafta içinde vakalar düşmez ve artmaya devam ederse alınabilecek yeni önlemlere ilişkin şöyle konuştu:

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN YENİ DÖNEME İLİŞKİN İPUÇLARI

BİR DİZİ YENİ TEDBİR Bundan önce bu deneyimlerimizi hep beraber yaşadık. Bundan bir sonraki aşama AVM'lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

GAYRET ZAMANI Mevcut kısıtlamalar hepimizin faydası için, hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Kurallara uymazsak, nisan-mayıs ayında hiç istemediğimiz zamanlarda yaşadığımız durumlara gelebiliriz, yine kayıplarımız çok fazla miktarda artabilir. Hepimizi kurallara uyma konusunda gayrete davet etmek istiyorum. Artık hepimiz gördü, kurallara uyulduğu takdirde vaka sayımız azalıyor ve günlük hayatımıza daha çok dönüyoruz.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

BAŞARSAK BİLE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ Varsayalım ki kurallara uyduk vaka sayımız 15 gün sonra ya da 1 ay sonra 10 binin altını gördü. O zaman da biz temkinli olmalıyız, kurallara uyma konusunda gayret etmeliyiz, aşımızı yine olmamız gerekiyor ki tekrar bu günlere gelmeyelim. Deyim yerindeyse corona virüsle yaşamaya alışmamız gerekiyor.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KISMİ KAPANMA İŞE YARAMAZSA ATILACAK ADILARA İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI:

"Koronavirüste aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz."

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

HER FIRSATTA TEDBİRLERİ GEVŞETMEYE ÇALIŞTIK AMA…

Bulduğumuz her fırsatta tedbirleri gevşetmeye gayret gösterdik. Vaka ve vefatların arttığı dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

AŞININ DÜŞÜŞE ETKİSİ TESPİT EDİLDİ

Kabine toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Alınan yeni tedbirler ve kısmi kapanma kararının madde madde ayrıntıları:

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19.00 05.00 olarak güncellendi.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Sokağa çıkma yasağı olan saatlerde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonları ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

- Kısmi kapanmada Uygulama Salı akşam 19.00'da başladı.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Bakan Koca: En zor dönemlerden biri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son döneme ilişkin "Sayısal verilere ve toplumun azalan psikolojik direncine bakıldığında, ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Kovid-19'da vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Koca şöyle devam etti: Bu risk haritası, vakaların her yerde artışta olduğunu gösteriyor. Kovid-19 risk haritamızsa ülke nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor

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Koronavirüsle mücadelede son dakika haberi: Vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!
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