Son dakika: Liseli dansçı Berhan Tamalan’a yönelik davada karar çıktı

Bakırköy'de profesyonel dansçı da olan lise öğrencisi Berhan Tamalan'ı bıçakla ağır yaralayan başka bir lise öğrencisi Baran Ç.' nin yargılandığı davada mahkeme heyeti "yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, diğer suça sürüklenen çocukların "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, bu çocuklar ile ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Duruşma sonrası konuşan anne Kibriye Tamalan, "Mahkeme 3 yıl ceza verdi fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar bizim çektiğimiz çileler ne olacak. Bunun yatarı olmadığı için kasten öldürmeye teşebbüs yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir" dedi.





Bakırköy 2 Çocuk Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berhan Tamalan'ın annesi Kibriye Tamalan ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, suça sürüklenen çocuk Baran Ç.'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Suça sürüklenen çocuklar A.B.A, B.E, E.C, S.U. ve T.T'nin de "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemini bu duruşmada da tekrar etti.



"ÇOCUĞUM ÖLDÜ DİYE BIRAKILMIŞ"



Duruşmaya katılan Berhan Tamalan'ın annesi Kibriye Tamalan mütalaaya katılmayarak, "Çocuğum öldü diye bırakılmış. Çocuğuma karşı kasten öldürmeye teşebbüs edilmiştir. Ölüm fermanını imzalayacağım diye söylüyor. O nedenle tüm suça sürüklenen çocukların kasten öldürmeye teşebbüs etmekten ceza almalarını istiyorum. Oğlumda birden fazla bıçak darbesi vardır" dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk Baran Ç.'yi Berhan Tamalan'nın "yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, olayın meydana gelişinde mağdurdan kaynaklanan herhangi bir tahrik tespit edilemediğinden "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına yer olmamasına hükmetti.



Mahkeme heyeti, suça sürüklenen diğer çocuklar A.B.A., B.E., E.C., S.U. ve T.T.'yi de "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, bu çocuklar ile ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Mahkeme başkanı, suça sürüklenen çocuk Baran Ç.'nin eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, çoğunluğun verdiği cezaya muhalif olduğunu belirtti.



Öte yandan üye hakim de, suça sürüklenen çocuklar A.B.A, E.C., B.E., S.U. ve T.T' nin Baran Ç.'ye iştirak ettikleri görüşünde olduğunu belirterek, mağdur Baran Tamalan'nın "yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama" suçundan cezalandırılmaları gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalif olduğunu bildirdi.



BENİM OĞLUM BİR HAFTA BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA HAYAT MÜCADELESİ VERDİ



Duruşma sonrası konuşan anne Kibriye Tamalan, oğlum geçen bir çete grubu tarafından bıçaklanarak, yoğun bakımda yattı. Adli tıp raporları var. Ölümden döndü. Bir hafta boyunca yoğun bakımda yatarak hayat mücadelesi verdi. Bunun karşılığında çocuğum kurtuldu fakat kasten öldürmeden davda açıldı. Biz ailecek şoktayız. Berhan psikolojik tedavi görüyor, atlatamadı. Yaraları iyileşmedi. İki senedir sınavlara hazırlanamıyor, üniversite sınavlarına girecek ve ağrıları durmuyor. Psikolojik tedavisi devam ediyor. Kasten öldürme diye karşı görüşte olan bir hakime hanım var demek ki dosyada bir kasten öldürme var. Planlı bir şekilde yapılmış bir olay çünkü bir gün önceden olayda çocuk söylüyor.

Ölüm fermanınızı imzalayacağım diyor. Planlanmış bir şey açık açık ortada yazışmaları var. Kamera görüntüleri var. Bıçak zaten sadece yaralayan çocukta var. Hiçbir çocukta bıçak yok. Duruşmadaki çocukların hepsi yaralayan çocukta bıçak olduğunu söylüyor. Oğlumu kim bıçakladı, kim öldürmeye geldi ? Lütfen herkes bu dosyaya sahip çıksın, incelesin, doğru kararlar versin. Oğlum yaşantısı boyunca rahat yaşasın derdim o. Sırtında 2 bıçak yarası var biri akciğerini diğeri omuriliğe bir santim kala bıçak yaraları var. Tabi ki sırtından birçok bıçak yarası var. Ama iki tanesini sokmuşlar. Çocuk yere düşmüş. Öldürdük diye bırakmışlar zaten. Kanlar içinde kalmış çocuk nasıl kalksın, arayamamış kimseyi.



3 YIL CEZA VERİLDİ FAKAT BUNUN YATARI YOK



Mahkeme 3 yıl ceza verdi fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar bizim çektiğimiz çileler ne olacak. Bunun yatarı olmadığı için kasten öldürmeye teşebbüs yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolumuza devam ederiz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuğa ve adalete inanıyorum. Vicdanı olan insanlar lütfen doğru kararlar versin.