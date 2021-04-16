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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:31

Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor

’ın bölgesinde kaçırılan askerleri şehit eden terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, PKK’ya sınır ötesinde bir darbe dava vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, etkili operasyonlarla sınır ötesinde teröristlerin etkisiz hale getirirken, şehitlerin kanını yerde bırakmıyor.

Yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar bahar ayının gelmesiyle birlikte daha yoğunlaştı. Kışın yapılan Eren operasyonlarıyla yurt içinde darbe alan teröristlere sınır ötesinde bir operasyon daha gerçekleştirildi. Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde kaçırılan askerleri şehit eden PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtaları bir grup PKK'lı teröristin yerini belirledi.

İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Teröristlerin bulunduğu bölge önce SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile vuruldu. Ardından Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16'lar, PKK'lı terörist gruba nokta atışı yaptı. Hava harekatında, 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Mehmetçik, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor
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