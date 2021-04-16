Muğla'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan motosiklet demir bariyerlere çarptı: 2 ölü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan iki arkadaşın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Kaza yerine gelen nöbetçi savcının yaptığı ilk incelemenin ardından, motosiklet özel çekici ile polis otoparkına çekildi. Yol ise temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Sürücü ve arkadaşının kask taktığı ve üzerlerinde motosiklet için özel donanımlı elbiseleri bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.