O terörist öldürüldü

Diyarbakır Lice'nin Arıklı Köyü'nde önceki gün SİHA destekli operasyonda öldürülen iki teröristten Dara Zagros kod adlı Abdulsıttar Özer'in geçen yıl 8 Nisan'da Kulp ilçesinin Güleç Köyü'nde odun toplamaya giden emekli korucu Hacı Akdeniz'i uzaktan kumandalı bomba ile şehit eden terörist olduğu belirlendi. Akdeniz, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde PKK/YPG elindeki kızı Fatma ile önce irtibat kurup, kurtulmasını sağlamıştı. Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi sınırına gelen Fatma, babasını arayıp yardım istemişti. Baba Hacı Akdeniz güvenlik güçlerinden kızının kurtarılması için destek istemiş ve 4.5 saat sınır karakoluna yürüyen Fatma teslim olmuştu. 5 köylünün katili olan o terörist bir yıl sonra gizlendiği Arıklı Köyü kırsalında öldürüldü. Sözde bölge sorumlusu olan terörist İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 1 milyon liralık Turuncu kategorisinde yer alıyordu.