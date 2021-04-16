Şehitlerin adları iftar sofralarında

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 'İftar şehidimizden Fatiha sizden' projesi başlattı. Her gün ihtiyaç sahibi 3 ailenin iftar sofrası bir şehidin adıyla kurularak, şehitlere dualar ediliyor. Ramazan boyunca Türkiye genelinde tüm şubeleriyle şehitler adına iftar sofraları kuracaklarını ifade eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar projeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:Ailelerimizin iftar sofralarını kurup onlardan şehitlerimiz için dua istiyoruz. Amacımız şehitlerimizin aziz hatıralarını milletimize unutturmadan, gelecek nesillere bu vatanın bizlere onlardan emanet kaldığını hatırlatmak. Şehitlerimizin hatıralarıyla gelecek nesillerimize vatanın ne kadar mukaddes olduğunu anlatma gayretindeyiz.İftar sofralarımızı hayır sahibi vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Şehit ailelerimiz de şehit evlatları, eşleri, babaları için sofralar kuruyor. Düzenlemelerle şehit ailelerimizin artık alan el değil veren el olduğunu gördüğümüz güzel bir proje oldu. Milletimizin bu vatanın asıl sahibi olan şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadığına şahit olduk. Gerçekten şehitler toprağa değil yüreğe gömülüyormuş.