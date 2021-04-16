TBMM’den Karabağ raporu: Ermenistan savaş suçu işledi

TBMMİnsan Hakları Komisyonu, Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'ın sivillere dönük saldırılarını, işlediği insanlık suçlarını yerinde tespit için bir komisyon oluşturdu. Komisyon Azerbaycan ve Karabağ'a da giderek incelemelerde bulundu. Türkiye'de yaşayan Ermeniler ile de toplantılar yapan komisyon raporunu hazırladı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu dün raporu görüşerek kabul etti. Rapordaki tespitler şöyle:* 44 gün süren savaş boyunca, Ermenistan, evler, hastaneler, kabristanlar, okullar, ekonomik tesisleri kasti olarak hedef almış ve tahrip etmiştir. Misket bombası gibi hedef gözetmeyen yasak silahların kullanıldığı tespit edilmiştir. Gence'de sivil yerleşim yerleri iki defa balistik füze saldırısına uğramıştır.* Sahadaki bulgularla teyit edildiği üzere, Ermenistan'ı savaşa sürükleyen ve bu savaşı yöneten sivil ve asker yöneticiler, sivillere karşı işledikleri savaş suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalı ve yol açtıkları zarar tazmin edilmelidir. BM, savaş suçlarının ve diğer insan hakları ihlallerinin tespit edilmesi için ivedilikle bir özel raportör atamalı.