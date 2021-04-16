Türkiye'yi yakın gelecekte bekleyen büyük tehlike

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Özkaldı, Türkiye'nin yıllık toplam 450 milyar metreküp yağış aldığını söyledi. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarının bin 347 metreküp civarında olduğunu ifade eden Özkaldı, "Dünya skalasına göre yıllık kişi başı bin ile bin 700 metreküp arasında su tüketen ülkeler su stresi altında olan ülkeler. Dolayısıyla Türkiye kişi başına düşen su miktarı bakımından su stresi altında bulunan bir ülkeler arasında" dedi.
BEŞ HAVZADA MUTLAK SU KITLIĞI VAR
Bakanlık olarak havza ölçeğinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özkaldı, "Mevcut durumda beş havzada su kıtlığı, dört havzada mutlak su kıtlığı söz konusu. Yapılan araştırmalarda 2050 yılında ise altı havzada su kıtlığı, yedi havzada ise mutlak su kıtlığının olacağı öngörülmektedir" diye konuştu.
İklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri anlatan Özkaldı, Türkiye'de sıcaklıkların ciddi oranda artacağını, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki artışın iki dereceyi bulacağına dikkat çekti. Gelecek yıllarda toplam yağışlarda azalma olacağı uyarısında bulunan Özkaldı, şöyle konuştu:
"Yağış azalmaları en fazla kış mevsiminde olacak. Karadeniz kıyılarında 150 milimetrelere varan yağış artışı olacak. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sıcak hava dalgası beklenen gün sayısının, yüzyıl sonunda 200 günlere ulaşacağı öngörülmektedir.
Sıcak hava dalgalarındaki hızlı artış ile birlikte orman yangınları riski artacaktır. Toplam kar örtüsünde azalmalar yaşanacak. Artan sıcaklıklara bağlı olarak kar daha çabuk erime fazına geçecek, bu da bahar aylarının sonlarında ve yaz aylarında su stresini arttıracaktır."
FIRAT-DİCLE VE KONYA HAVZALARINDA CİDDİ SU AÇIĞI OLACAK
Fırat-Dicle ve Konya kapalı havzalarında ciddi su açığı olacağını beklediklerini ifade eden Özkaldı, "Doğu Karadeniz ve Çoruh havzalarında tüm projeksiyon dönemleri boyunca su fazlalığı olacak.
Marmara, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Yeşilırmak, Antalya, Aras ve Van Gölü havzalarında da genel olarak suyun yeterli olacağı tahmin ediliyor.
Gelecek dönemde Yukarı Fırat Havzası kar yerine daha çok yağmur olarak düşen yağışlardan beslenecek. Yukarı Fırat Havzası'nda kar kaplı alanlar da yüzde 44'lere varan oranda azalacaktır.
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Bununla birlikte karın yerde kalma süresinde 45 güne varan azalmalar yaşanacak" diye konuştu. Türkiye'de bir su kanununa ihtiyaç duyulduğunu belirten Özkaldı, bakanlık olarak da böyle bir düzenlemenin yapılmasını istediklerini kaydetti.