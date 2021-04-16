Türkiye'yi yakın gelecekte bekleyen büyük tehlike

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Özkaldı, Türkiye'nin yıllık toplam 450 milyar metreküp yağış aldığını söyledi. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarının bin 347 metreküp civarında olduğunu ifade eden Özkaldı, "Dünya skalasına göre yıllık kişi başı bin ile bin 700 metreküp arasında su tüketen ülkeler su stresi altında olan ülkeler. Dolayısıyla Türkiye kişi başına düşen su miktarı bakımından su stresi altında bulunan bir ülkeler arasında" dedi.