Ağrılılar, cadde ve sokaklarda bulunan bildoardlara "Vatandaş soruyor! CHP'nin içindeki taciz ve tecavüz failleri nerede?" yazılı afişler astı.

CANİKLİ, 128 MİLYAR DOLARIN NEREDE OLDUĞUNU TEK TEK AÇIKLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, 128 milyar doların nerede olduğunu tek tek açıklamıştı.

"128 MİLYAR DOLARIN 36 MİLYAR DOLARI İLE ALTIN İTHAL EDİLDİ"

Nurettin Canikli, 128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edildiğini belirterek, "Bu altınlar Cumhuriyet Altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir" dedi.



"75 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'DEKİ BANKALARDA GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN HESAPLARINDA"

Nurettin Canikli, 75 milyar doların Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durduğunu hatırlatarak, "Özel sektör 43 milyar dolarlık yurtdışına olan döviz borcunu ödemiş. Yabancı portföy yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurtdışına çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.



'UCUZA DOLAR SATILDI' İDDİASI KOCAMAN BİR YALAN"

Nurettin Canikli, şunları söyledi: "Tekrar hatırlatalım Merkez Bankası doğrudan ve dolaylı tüm döviz satışlarını piyasa fiyatından gerçekleştirmiştir. 'Ucuza dolar satıldı' iddiası kocaman bir yalandır. Döviz satışında hiç kimseye farklılık ve ayrıcalık yapılmamıştır. Piyasanın işleyişi itibari ile böyle bir durumun olması da zaten mümkün değildir."

"DEVLETİN KAYITLARINDA…"

"Bir doların dahi nereye satıldığı bellidir. Merkez Bankası'nın doğrudan veya dolaylı olarak sattığı dövizi piyasadan satın alanların kimlikleri ve ne kadar döviz aldıkları devletin kayıtlarında yer almaktadır."

"BU ÜLKEYE ZARAR VERİYORSUNUZ"

"Bu kara propagandayı ve dezenformasyonu gerçekmiş gibi sunmaya çalışan iftiracılara sesleniyorum; Bildiğiniz somut bir şey varsa açıklayın yoksa susun. Bu ülkeye zarar veriyorsunuz. Sonuç itibari ile her şey açık ve net, 128 milyar dolar burada sizin aklınız nerede?"