Yeni kabine listesi açıklaması bekleniyor! Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Kabine değişikliği olacak mı?

Bir süredir gündemdeki yerini alan Bakanlar Kurulu kabine değişikliği için bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile partideki yeni ekibini, MKYK ve MYK'yı açıklamıştı. Öte yandan AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Bakanlar Kurulu için de kabine değişikliğinin söz konusu olabileceğini duyurmuştu. Bu gece saatleriyle beraber "Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Kabine değişikliği olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bakanlar Kurulu Kabine değişikliği listesi ile ilgili son dakika gelişmeleri…
"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."
'KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE'
Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz.
Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.
Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu" diye konuştu.
HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK? KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?
Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmiyor. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.