Aileler, kısıtlama nedeniyle eylemlerine kaldıkları otelde devam etti

Diyarbakır'da, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan aileler, pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında eylemlerine kaldıkları otelde devam etti.

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 593'üncü gününe girdi. Şuana kadar 24 ailenin evladına kavuştuğu 228 ailenin sürdürdüğü eylem hafta sonları İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında eylemlerine kaldıkları otelde devam etti.

Tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Diyarbakır'da birinci gününde eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarını terör örgütü PKK'ya veren HDP'den istediler. Yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan oğlu Tuncay için İstanbul'dan gelerek aylardır eylemini sürdüren baba Şevket Bingöl, çocukları terör örgütüne veren HDP'nin derhal kapatılması gerektiğini belirterek, "Şuan çocuklarımızdan ayrı kalmamamızın tek sorumlusu HDP ve yöneticileridir. Benim oğlum Diyarbakır HDP il binasına getirildikten sonra terör örgütü PKK'ya teslim edildi. Biz aileler çocuklarımızı PKK'dan alana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın ölüme gönderen HDP, bir an önce kapatılmadır" dedi.

EYLEM BÖLGEDE YAYILIYOR



Diyarbakır'da başlayan eylemin bölgede önce Şırnak, ardından Van, Hakkâri ve Muş'a yayıldığına dikkat çeken baba Bingöl, çocuğu dağda olan tüm anne ve babaların evlat nöbeti başlatması gerektiğini söyledi. Bingöl, Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemin bölgede yayılması terör örgütü PKK ve HDP'yi paniklettiğini de sözlerine ekledi.