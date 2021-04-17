Akdeniz Üniversitesi’nden müjdeli haber! Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirildi!

TEDAVİDE DE KULLANILABİLİR

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Mammedov, bitkiden ürettikleri bu proteinlerin hem sprey hemdeenjeksiyon formlarında tedavide kullanılabileceğini belirterek, "Maddi kaynağın bulunması halinde tedavide kullanılacak olan ilaç4 ay içinde piyasaya sürülebilir" diye konuştu. Tarlan Mammedov,bitkide üretilen bu proteinlerinin koruyucu özelliğinin yanısıra, koronavirüs tedavisinde de uygulanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Mammedov, "Enjeksiyon olarak üretimi yapılırsa, tedavi amaçlı olarak kullanılabilir. Ama bunun için faz 1 çalışmasının yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KİTLER DE KULLANIMA HAZIR

Çalışmalarını aşı, ilaç ve kit olmak üzere 3 ayaklı sürdürdüklerini açıklayan Tarlan Mammedov, kit geliştirilmesinin de başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Mammedov, "Vücudun antikor seviyesini ölçen kitler geliştirdik. Antikor seviyeleri yüksek olursa koronavirüse yakalanma riski daha azdır. Antikor seviyesi az olursa kişilerin yeniden koronavirüs hastalığına tutulma riski daha yüksektir. Biz de bu konuyla ilgili geliştirdiğimiz kitleri ticari olarak yapılan kitlerle karşılaştırdık ve analizlerde aynı sonuçları elde ettik. Bu kitler hastaların antikor seviyesini ölçmede kullanılabilir." dedi.